الأهلي في معركة المصير أمام الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

تشهد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والفيصلي.

ويترقب الجماهير بشغف مواجهة، اليوم، بين وصيف دوري المحترفين، والفيصلي صاحب المركز الخامس؛ حيث يسعى الراقي إلى اقتناص البطولة واستغلال فرصة الإطاحة بالهلال من المسابقة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يشعر بانتشاء بعد تحقيقة نتائج إيجابية في دوري أبطال آسيا، واقترابه من صدارة الدوري حيث يفصل بينه وبين الزعيم نقطة وحيدة.

ويسعى الفيصلي لتفجير مفاجئة جديدة؛ والتغلب على الأهلي خاصة في ظل ابتعاده عن المنافسة على دوري المحترفين.