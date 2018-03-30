فعاليات شهر التغذية لعام 2018 بـ ” ولادة مكة “

حسين العلي (صدى):

نظمت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ممثلة بقسم التغذية العلاجية، فعاليات شهر التغذية لعام 2018 اليوم الخميس الموافق 1349/7/12 هـ.

كان ذلك برعاية من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة سعادة الدكتور/ وائل بن حمزة مطير ونيابة عنه أُفتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات المساعدة الدكتور/ أحمد الخروبي.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد الخروبي في كلمته قائلاً: ” يشرفني أن أكون حاضراً بالنيابة عن الدكتور وائل مطير بين زملائي بقيادة الدكتور أنس سدايو، فخور بما رأيت من عمل ومجهود رائع تجلى في نشر ثقافة التغذية الصحية بالمجتمع، ورفع الوعي الغذائي من حيث معالجة العادات الخاطئة في الغذاء وكيفية إصلاحها، أتمنى للجميع التوفيق والاستفادة من المعرض المصاحب ” .

كما أوضح مدير المستشفى الدكتور أنس سدايو أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة تسعى دوماً إلى توجيه جميع فئات المجتمع في المملكة العربية السعودية وتحقيق نمط حياة صحي وسلوك اجتماعي سليم، وذلك بتسليط الضوء على صحة الانسان والتي تعتمد على التغذية والغذاء الصحي.

بالإضافة إلى مواكبة الأحداث والفعاليات المرتبطة بالتغذية العلاجية كشهر التغذية الذي يُفعل نهاية كل شهر مارس من السنة الميلادية، كما اشاد بجهود الفريق بقسم التغذية العلاجية وما احتوته المعرض المصاحب والأركان المشاركة وأعتبرها مفخرة للمستشفى.

ومن جانبها أوضحت رئيسة قسم التغذية العلاجية بمستشفى الولادة والأطفال الأستاذة مي لبني قائلة: ” إن هذه الفعالية تأتي تزامنا مع شهر التغذية 2018 والتي تهدف إلى زيادة الوعي عند المواطنين والمرضى في استخدام الطرق الغذائية التي تفيد الانسان في حياته اليومية، حيث أنه تجدر الإشارة إلى أن السمنة قد صنفت ضمن الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتعد عاملاً رئيسياً من عوامل الخطر فيما يتعلق بالعديد من الأمراض، لذلك فإن هدفنا هو توحيد الجهود للوصول الى التوازن الغذائي والصحي للفرد والمجتمع ” .

الجدير ذكره أنه تم استقبال عدد كبير من طالبات المدارس الابتدائية والثانوية ومراجعين العيادات الخارجية، وتم عمل جولة على المعرض الذي ضمِ عدة أركان تثقيفية لتوضيح ماهية العادات الغذائية الخاطئة وأثر الغذاء على صحة الإنسان بما يحقق مبدأ رضاء المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة من المستشفى.