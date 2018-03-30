النجم العالمي ” ليام باين ” يحيى حفلا ضخما في القرية العالمية بدبي

أماني الغامدي(صدى):

يحيى النجم العالمي ” ليام باين ” ، اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا في دبي وذلك بالقرية العالمية، وهو النجم الذي ظهر للمرة الأولى كنجم منفرد إذ أثبت موهبة فريدة ومذهلة، جعلته محط تركيز الكثير من المواقع الفنية.

مع العلم أن ليام باين هو العضو السابق للفريق الغنائي ” وان ديركشن ” ، وهو الفريق الذي شارك في برنامج إكس فاكتور، ومنذ عام 2011، أصدر الفريق عددًا من الألبومات التي حازت على جوائز متعددة وحققت المرتبة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

والجدير بالذكر أن منذ انفصال أعضاء الفرقة عام 2016، بدأ ليام مسيرته الفنيّة منفرداً وقدّم أعمال مع الكثير من الفنانين مثل ريتا أورا، زيد وكوفو، كما تم ترشيحه لجائزة بريت لأغنيته ستريب ذات داون، والتي باعت أكثر من 2 مليون نسخة، والجمهور في القرية العالمية على موعد مع أشهر أغاني ليام مثل ” فور يو ” و ” جيتت لو ” و ” فايميليار “.