وظائف شاغرة للسيدات بالغرفة التجارية بـ ” الرياض “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 3 شركات بالقطاع الخاص، وهي:

– الشركة السعودية للمتاجر الشاملة ” كارفور ” .

– شركة باسم القاسم للعطورات.

– شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجار.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف، متاحة لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة فما فوق؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– محاسبة صندوق.

– بائعة عطور.

– موظفة خدمة عملاء.

– بائعة.

كما أشارت الغرفة إلى أنه، سيتم إجراء المقابلات، بمقر فرع السيدات بغرفة ” الرياض- طريق الملك عبدالله ” ؛ وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 أبريل 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وناشدت الغرفة الراغبين في الالتحاق، بهذه الوظائف،الاستفسار والاتصال على الهواتف التالية:

” 0114567278، 0114942333، تحويلة 106 – 107 ” .