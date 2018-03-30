وظائف شاغرة للسيدات بالغرفة التجارية بـ ” الرياض “
كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 3 شركات بالقطاع الخاص، وهي:
– الشركة السعودية للمتاجر الشاملة ” كارفور ” .
– شركة باسم القاسم للعطورات.
– شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجار.
وأوضحت الغرفة أن الوظائف، متاحة لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة فما فوق؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– محاسبة صندوق.
– بائعة عطور.
– موظفة خدمة عملاء.
– بائعة.
كما أشارت الغرفة إلى أنه، سيتم إجراء المقابلات، بمقر فرع السيدات بغرفة ” الرياض- طريق الملك عبدالله ” ؛ وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 أبريل 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.
وناشدت الغرفة الراغبين في الالتحاق، بهذه الوظائف،الاستفسار والاتصال على الهواتف التالية:
” 0114567278، 0114942333، تحويلة 106 – 107 ” .
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