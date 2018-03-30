” الإسكان ” تضخ سيولة للجهات التمويلية لإيجاد منتجات بفائدة ثابتة

عادل الحربي(صدى):

صرح وزير الإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة بدأت في محاولات حثيثة؛ لضخ سيولة لجهات تمويلية، وتطمح خلال النصف الثاني من 2018؛ لايجاد منتجات تمويل عقاري، بالقسط الثابت أو الفائدة الثابتة.

وقال ” الحقيل ” ، خلال افتتاح فعاليات المنتدى والمعرض الأول، لمشروعات البيع على الخارطة ” وافيكس ” ، أن هذه الخطوة تعد واحدة، من الاستراتيجيات الثلاث، التي تعمل عليها الوزارة.

كما أشار إلى أن تلك الإستراتجيات، تشمل تمكين كل مواطن من الحصول، على منتج سكاني أو تمويلي بشكل سريع، وذلك من خلال توفير القروض العقارية بالشراكة مع البنوك، والمؤسسات التمويلية.