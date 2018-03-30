بلقيس تشيد بمعلم سعودي يسمح لطلابه بلعب البلاي ستيشن في الصف

نورة الشهري(صدى):

أكدت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، بأهمية أسلوب التعزيز في المدارس، ومكافأة المعلمين للطلاب، لما يسببه ذلك من أثر نفسي طيب عند الطالب ويجعله مقبلا على تلقي العلم.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” أشادت فيها بطريقة معلم سعودي يحفز بها الطلاب على الدراسة، وهي من خلال السماح لهم بلعب البلاي ستيشن.

وقالت بلقيس : ” إنه نموذج رائد، معلم بالسعودية يعامل طلابه بطريقة فريدة كل يوم خميس، إذا انتهوا من القراءة والإملاء بمستوى رائع، يخليهم يلعبون بلاي ستيشن بالصف ليحفزهم أكثر، هو يعتمد على نظام المكافأة، لهذا طلابه يحبونه “.