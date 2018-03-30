زوجة تبخل بالأكل على زوجها للسيطرة على ” الكرش “

القاهرة(صدى):

لجأ زوج مصري إلى المحكمة لرفع دعوى تطليق، بعد 7 أشهر من الزواج ، بسبب بخل زوجته، حيث برر الزوج لجوءه إلى المحكمة قائلا : ” مراتي بخيلة أوي.

ويؤكد الزوج أنه لاحظت خلال فترة الخطوبة بعلامات تدل على البخل، ولكنها كانت تخفيها، وانتقلنا إلى عش الزوجية، الذي استمر 7 أشهر فقط.

ويقول : ” في البداية عشنا أجمل أيام عمرنا، كانت تبدو في منتهى السعادة؛ وبعد مرور أيام على الزواج، اعتدت على ترك لها مصروفًا، لكن كانت تقدم لنا وجبة واحدة فقط في اليوم، موضحًا أنها كانت تشتري أرخص متطلبات المنزل “.

وأضاف: ” كنت بديها مصروف الشهر، وكنت أنا اللي بجيب الأكل من جيبي “، حتى وصل بها الأمر إلى تحديد جدول للأكل الشهري ” الفراخ وجبة شهرية، واللحمة كذلك “، وكلما تحدثت معها ترد قائلة ” أنا مش بخيلة بس عشان ما يطلعش لك كرش “.

وتابع: ” تركت منزلي، وتحدثت مع والدها لإنهاء زواجي بابنته، أو الرجوع عن تصرفها، لكنها رفضت اللجوء إلى المأذون، فقرر التوجه إلى المحكمة للخلاص منها، ولجأت إلى محكمة الأسرة، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، ومازالت الدعوى منظورة حتى الآن “.