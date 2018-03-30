اليوم..ولي العهد يلتقي بموسسي ” مايكروسوفت ” و ” أمازون “

واشنطن(صدى):

من المقرر أن يزور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – اليوم الجمعة ،مدينة سياتل بواشنطن ، والمعروفة بمدينة عمالقة التكنولوجيا.

وسيلتقي ولي العهد بـ ” بيل جيتس ” مؤسس شركة مايكروسوفت في منزله ، كما سيجتمع بـ ” جيف بيزوس ” الرئيس التنفيذي لشركة ” أمازون ” ،بالإضافة إلى مسؤولين كبار من عملاق الطيران ” بوينغ “.

وستشهد سياتل توقيع مذكرة تفاهم مع عملاق الطيران بوينغ المتخصصة في صناعة الطائرات وذلك لتوفير الدعم والتدريب للأسطول السعودي.