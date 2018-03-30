الطفل المكرم بـ10 ريال لإنقاذه زميله يروي تفاصيل جديدة

علي العنزي(صدى):

على خلفية المبلغ الرمزي الذي كرم به طالب بالصف الثالث الابتدائي بإحدى مدارس الجوف، مقابل موقفه الإنساني مع زميله بعدما أنقذه، متسببا في إثارة الجدل لقلة المبلغ، روى الطفل البطل المنقذ عبدالإله مهرب الرويلي تفاصيل القصة.

وقال الطفل أنه أثناء تناول وجبته في الفسحة، كان بجواره زميله يتناول وجبته، وأصيب زميله بغصة في حلقه، ولم يكن معه ماء، فسارع على الفور وأعطاه الماء الذي معه كما علمه والده.

وأكد الرويلي لبرنامج ” ترند السعودية ” ،أنه فوجئ أن المدرسة كرمته بالـ 10 ريالات في الطابور مع شهادة تقدير.

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