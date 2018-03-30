الأحوازيون يتحدون النظام الإيراني ويتجولون في ساعات الحظر

طهران(صدى):

أعلنت إيران حظر التجول الليلي في الأحواز العاصمة بعد مظاهرات الخميس، التي شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل النظام الإيراني.

لكن تحدى شيوخ وشباب الأحواز قرار الحظر وأخذوا يتجولون في ساعات الحظر متجهين إلى مبنى المحافظ العسكري لنظام خامنئي حليف نظام قطر والإرهابي الحوثي في اليمن ، وظهر ذلك في مقطع فيدو نشره الخبير السياسي أمجد طه.

كانت الأحواز قد شهدت احتجاجاً على سياسات العنصرية التي تهدف إلى طمس الهوية العربية، ولجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين بالقوة، وفقاً لناشطين.

وردد المتظاهرون هتافات وأهازيج باللغة العربية تؤكد رفضهم لأي نهج يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية، ونفي أي محاولات لتغيير المعالم العربية، كما استغل المتظاهرون المناسبة للتذكير بمشاريع تحويل مجرى الأنهار من مناطقهم إلى مناطق وسط إيران.