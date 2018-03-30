صورة تجمع ولي العهد والأمير محمد بن فهد في نيويورك

واشنطن(صدى):

في صوره التقطت اليوم الجمعة ، جمعت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز بنيويورك.

وجاورهم كلا من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد، و صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن ولي العهد قد التقى بعدد من القيادات خلال زيارته بنيويورك، وتم عقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تأتي وفقا لرؤية المملكة 2030 .