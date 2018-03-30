نشاط الطالبات بالرياض تنفذ برنامج تدريبي لميسرات ريادي

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

بمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض الدكتورة إيمان الدريهم انطلق البرنامج التدريبي لميسري مبادرة ريادي بحضور ٢٠ميسرة و٩ منسقات من جميع مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من تقديم مشرفة إدارة نشاط الطالبات وخبيرة ريادي الأستاذة أسماء الشهيل وذلك في الثانوية ٤٤ التابعة لمكتب الروابي .

وأوضحت الدكتورة إيمان الدريهم بأن مبادرة ريادي تعتبر من المبادرات الرائدة التي سيكون بنجاحها تحقيق أهداف ورؤية المملكة ٢٠٣٠ وذلك بضخ أعداد من طالبات التعليم لسوق العمل وقد أتقن مهاراته واكتشفن قوانينه ولوائحه فهن صناع المستقبل.

وأبدت خبيرة ريادي الأستاذة أسماء الشهيل إعجابها بالمبادرة ورأت أن تكثيف تثقيف الطالبات بها بل ومحاكاتهم لواقع سوق العمل بطريقة علمية مقننة وبمتابعة من المسيرات والمنسقات والخبيرات سيجعل منهم كادرًا ينهض بهذا الوطن وينعش إقتصاده بمشاريع ومؤسسات مميزة.

وأكدت ” الشهيل ” بأن المنصة الإلكترونية والحقائب التدريبية ستسهل العمل لكل من يتم تسجيلها بها فقد حوت العديد من الدورات التدريبية والتعريف بمهام المناصب الإدارية ليصبحن قادرات على التخطيط والتسويق بشكل احترافي في جو من المتعة والمنافسة الشريفة وكلنا ثقة ببنات هذا الجيل ونتطلع لرؤية إنجازاته.