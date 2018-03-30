بلوزة نواف تحير عبدالله السدحان

اميرة خالد(صدى):

علق الفنان عبدالله السدحان ، مازحا على بلوزة ابنه المنتج نواف، أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل ” بدون فلتر “.

وقال السدحان : ” اركز على بلوزة نواف ما ادري هو شايل باقة ورد ولا رسمه بالتوفيق له ولكل شاب يسعى للعمل بجد واخلاص “.

يذكر أن مسلسل ” بدون فلتر “، من بطولة الفنان عبدالله السدحان والذي شارك في كتابته 12 كاتباً، وتم تصوير أولى حلقاته في محافظة شقراء، بحلقة عنوانها ” النحّات ” .

ويشارك السدحان في البطولة، إبراهيم الحساوي، عبدالله عسيري، وعبدالله السناني، وسينتقل طاقم العمل بعد ذلك إلى الرياض لاستكمال العمل.