بعد مزاعمها باعتقاله ..الجزيرة تعتذر..و” الماجد ” يتوعد بمقاضتها

طلال الضوي(صدى):

بعد مزاعمها باعتقاله في سجن الحائر، رفض الدكتور سامي الماجد استشاري الأمراض الصدرية والربو للأطفال اعتذار قناة الجزيرة القطرية عن ادعائها بأنه يمر بظروف صحية حرجة داخل سجنه المزعوم، مؤكدا عزمه على مقاضاتها.

وأكد الماجد أن اعتذار الجزيرة ” ساذج ” وغير مقبول، قائلًا : ” ما أسهل أن تعتذر قناة الجزيرة بكل بساطة، بعد أن أقلقت وأرهبت أسرتي وعائلتي وأصدقائي إعلاميا ” .

وتسائل،: ” ما قيمة الاعتذار أمام دموع أمي وسؤالها لي على الهاتف أكيد أنت مو بالسجن”؟ ” وما حجم الاعتذار عندما يأتي إليك مريض ممن أتابع حالته في العيادة ليسألني في توجس: “أنت يا دكتور من ذكرته الجزيرة.

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