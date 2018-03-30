بعد موجة السخرية..تمثال رونالدو قبل وبعد التعديل

طلال الغامدي(صدى):

أعاد النحات ” إيمانويل سانتوس ” تصميم تمثال كريستيانو رونالدو ،الذي كان سببا في تعرضه لكم هائل من السخرية الانتقادات.

فكان قد تعرض المصمم لموجة كبيرة من الانتقادات والسخرية بسبب التمثال الذى نحته لأيقونة فريق ريال مدريد من أجل وضعه في مطار ماديرا العام الماضي، وذلك بعدما تم تغيير اسم المطار إلى مطار ” كريستيانو رونالدو “.

وواجه التمثال السخرية نظراً لأنه لم يكن يشبه وجه رونالدو تماما، إلا أن سانتوس قام بإعادة تصميمه مرة أخرى، ونال إعجاب الجميع هذه المرة، وأصبحت النسخة الجديدة من التمثال قريبة الشبة إلى درجة كبيرة من صاروخ ماديرا.