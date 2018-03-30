محمد صلاح يتكفل بزواج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته

ماجد محمد(صدى):

تكفل اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بزواج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته على نفقته الخاصة.

ووصل المبلغ الإجمالي الذي دفعه صلاح لهذا العدد من الزيجات لنحو 4 ملايين و500 ألف جنيه.

ويتربع صلاح على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفاً، متفوقاً على أقرب منافسيه لاعب توتنهام هاري كين، بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.