محمد صلاح يتكفل بزواج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته
تكفل اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بزواج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته على نفقته الخاصة.
ووصل المبلغ الإجمالي الذي دفعه صلاح لهذا العدد من الزيجات لنحو 4 ملايين و500 ألف جنيه.
ويتربع صلاح على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفاً، متفوقاً على أقرب منافسيه لاعب توتنهام هاري كين، بفارق 4 أهداف، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بدوريات أوروبا هذا الموسم، متفوقاً بفارق 3 أهداف على نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28010 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم لاتغرني بنفسي
ولا تجعلني من المرائين
يارب😐