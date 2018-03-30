بالفيديو..عروس تقلد رقصة الكائن الفضائي الشهيرة
على ما يبدو أن تحدي رقصة الكائن الفضائي الأخضر الشهير، لم يقتصر فقط بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث قامت عروس بتقليد الرقصة الأشهر على الإطلاق والتي أحدثت ضجة في الفترة الأخيرة، على أغنية Dame Tu Cosita .
وظهرت العروس في مقطع فيديو وهي تقوم بنفس الحركات التي يؤديها ” الضفدع ” الشهير على نفس الأغنية يوم زفافها.
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حركات الضفدع
خطيييييرة
الضفدع يهبط الكفرات الأمامية
ويرفع الكفرات الخلفية
وميدري أن العروسه تخاطبه بلغة الجسد
وباالفرنسي🤗🤗🤗