  • الجمعة 30

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو..عروس تقلد رقصة الكائن الفضائي الشهيرة

بالفيديو..عروس تقلد رقصة الكائن الفضائي الشهيرة

بالفيديو..عروس تقلد رقصة الكائن الفضائي الشهيرة
نورة الشهري (صدى):

على ما يبدو أن تحدي رقصة الكائن الفضائي الأخضر الشهير، لم يقتصر فقط بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قامت عروس بتقليد الرقصة الأشهر على الإطلاق والتي أحدثت ضجة في الفترة الأخيرة، على أغنية Dame Tu Cosita .
وظهرت العروس في مقطع فيديو وهي تقوم بنفس الحركات التي يؤديها ” الضفدع ” الشهير على نفس الأغنية يوم زفافها.

إقرأ أيضًا:

الحقيقة وراء الرقصة التي انشغل العالم بتقليدها


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 51 دقيقة

تافهه

[ عدد التعليقات: 28010 ] نشر منذ 24 دقيقة

حركات الضفدع
خطيييييرة
الضفدع يهبط الكفرات الأمامية
ويرفع الكفرات الخلفية
وميدري أن العروسه تخاطبه بلغة الجسد
وباالفرنسي🤗🤗🤗

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *