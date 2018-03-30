بـ 7 رصاصات..مصرع أب على يد ابنته بجازان
في جريمة مروعة شهدتها محافظة الدرب شمال جازان، لقي أب خمسيني مصرعه ،أمس الخميس، على يد ابنته إثر إصابته بعدة طلقات نارية.
وعُثر على جثة المجني عليه غارقا في دمائه في إحدى قرى محافظة الدرب شمال جازان، بعدما أطلقت الفتاة العشرينية 7 رصاصات عليه بسبب خلاف بينهما.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وألقت القبض على الفتاة، ولازال التحقيق في الواقعة مستمر.
و سيتم إصدار بيان تفصيلي عن الجريمة في وقت لاحق.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا اله الا الله
لاحول ولاقوه الا بالله
ي رب وش صار بالناس💔
العنزي[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحم الميت
ويرحم جميع موتى المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات
الله يصلح الحال
ياهوه ويش فيها هادنيا
كل يوم نسمع شيء تقشعر له الابدان
يالله حسن الخاتمه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 9 دقائق
عادي الله المستعان دامها حرمة بتطلع مع النظرة ٢٠٩٩ مدري ٣٠
اقول الله يرحم حالنا بس