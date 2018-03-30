بـ 7 رصاصات..مصرع أب على يد ابنته بجازان

تركي السالم(صدى):

في جريمة مروعة شهدتها محافظة الدرب شمال جازان، لقي أب خمسيني مصرعه ،أمس الخميس، على يد ابنته إثر إصابته بعدة طلقات نارية.

وعُثر على جثة المجني عليه غارقا في دمائه في إحدى قرى محافظة الدرب شمال جازان، بعدما أطلقت الفتاة العشرينية 7 رصاصات عليه بسبب خلاف بينهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وألقت القبض على الفتاة، ولازال التحقيق في الواقعة مستمر.

و سيتم إصدار بيان تفصيلي عن الجريمة في وقت لاحق.