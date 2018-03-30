عقب تصريحات القحطاني .. الجمهور: ” كلنا مع ياسر ضد الامعات “

نواف السالم(صدى):

بعد هجوم مهاجم نادي الهلال ياسر القحطاني على بعض الإعلاميين واصفاً إياهم بالإمعات، تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لتصريحات.

ووجه القحطاني نقدا حادا لبعض الإعلاميين عقب الهجومهم القاسي على المنتخب بعد الخسارة برباعية دون رد من بلجيكا في المباراة الودية.

ودشن بعض من الجمهور الهاشتاق الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، بعنوان كلنا مع ياسر ضد الامعات، يظهرون فيه تأيديهم للمهاجم السعودي ضد هجوم الإعلامين.

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