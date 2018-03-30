تزامنا مع بدء العمل به..تفاصيل التنظيم الجديد لهيئة الجمارك

نايف السالم(صدى):

من المقرر بدء العمل بتنظيم الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، بعدما وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.

وتضمن قرار مجلس الوزراء الكشف عن تشكيل لجنة تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وشمل القرار تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والرفع عما يستلزم، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية ” أم القرى ” .