بالفيديو..رجل يضرب زوجته بآلة حادة في الشارع..والمارة يكتفون بالتصوير

مليكة فؤاد(صدى):

في مشهد يجسد اللامبالاة وعدم الرحمة، تهجم زوج مغربي بالضرب على زوجته في الشارع باستخدام آلة حادة، دون أن يأبه أحدا لصرخاتها، فقد اكتفى المارون بالمشاهدة وقام بعضهم بتوثيق الحادثة بعدسات الجوال.

وأظهر مقطع فيديو السيّدة وهي على الأرض تتعرض للضرب على يد زوجها في الشارع العام وأمام إحدى المقاهي مستعملا آلة حادة سبّبت لها جروح أدخلتها المستشفى، وذلك دون أن يتدخل أحدا لمساعدتها وإنقاذها، رغم صراخها واستنجادها بالمارة والحاضرين بالمقهى.

وأعلنت المديرية العامة للأمن المغربي في بيان مساء الخميس، أنها تمكنت من إيقاف الشخص الذي ظهر في المقطع المصوّر، وهو يعرّض زوجته لاعتداء جسدي بالشارع العام، فضلا عن حيازته لسلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين، وتم الاحتفاظ به للكشف عن دوافع ارتكابه لهذه الأعمال الإجرامية.