مواطن سبعيني ” أصم ” يعرب عن أمنيته الوحيدة

نايف السالم(صدى):

مواطن سبعيني أصم، لم ينجب أطفالا ويقوم بخدمة نفسه، مكتسبا رزقه من البيع والشراء في سوق الخضروات.

أعرب المواطن ويدعى محمد بن سعد الدرهم عن معاناته خاصة بعد تعرضه لوعكة صحية حددت تنقلاته وحركته.

وأوضح أنه مكتفيا فقط بما يصرف له من الضمان الاجتماعي، والذي لم يعد يكفيه كونه ينفق الكثير منه لشراء أدوية علاجية، ويقطن في غرفة مستأجرة بمفرده كونه لا يوجد له منزل خاص، بحسب ” سبق “.

وأكد المواطن أن أمنيته الوحيدة هي الحصول على سيارة حديثة ليتنقل بها وتساعده على مزاولة التجارة لكسب لقمة العيش.