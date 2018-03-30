خالد الفالح يلغي قرارا لوزير الكهرباء استنادا لصلاحياته

أبها(صدى):

قام وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بإلغاء قرار أصدره وزير الكهرباء يقضي بنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرمي خطين هوائيين في منطقة عسير، مستندًا إلى الصلاحيات المخولة له.

وحسب القرار، الذي نشرته الصحيفة الرسمية أم القرى: ” أنه تم إلغاء نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرمي الخطين الهوائيين المتوازيين جهد 132 ك.فاللذان يربطان محطة القريقر بالخط الهوائي الذي يربط محطة عسير المركزية بمحطة شرق أبها بمنطقة عسير، لصالح الشركة السعودية للكهرباء “.

ويبلغ متوسط طول المسارين 2,679 متر، وعرض 70متراً، وبمساحة إجمالية قدرها مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثون متراً مربعاً 187,530م2.

وتضمن القرار نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم نفس الخطين الهوائيين، بطول 2709,43 متر للمسار A، وبطول 2710,90 متر للمسار B، وعرض70 متراً، وبمساحة إجمالية قدرها مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون متراً مربعاً وواحد وعشرون بالمائة من المتر المربع (188129,21م2) بموجب عدد (1) مخطط لكامل المسارين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.