العميري: قد يحقق الأهلي المفاجأة ويتأهل لنهائي الكأس

الجمعة 30
مارس
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إلى هذه الدرجة وصل الحقد والكره لدى هؤلاء المحسوبين علينا انهم اعلاميين وهم في الأصل مشجعين .
مثل هذا المشجع الإتحادي عندما يقول قد يحقق الأهلي المفاجأة ويتأهل لنهائي الكأس … سلامات
مايدري هذا المشجع بأن الأهلي اكثر الأندية تحقيقآ لهذه البطولة ؟
من المفترض يعكس مقولته ويقول قد يحقق الفيصلي المفاجأة ويتأهل لنهائي الكأس وليس العكس .
للأسف لا زالت قنواتنا تعج بأمثال هذا المشجع المتعصب وآخر القنوات حاليآ هي عودة المتعصب
الهلالي طارق الحماد وطقته من الهلاليين عبر قناة من المفترض تكون قناة الوطن الرياضية وليست
قناة الوطن الهلالية .
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القرشي[ عدد التعليقات: 2184 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إلى هذه الدرجة وصل الحقد والكره لدى هؤلاء المحسوبين علينا انهم اعلاميين وهم في الأصل مشجعين .
مثل هذا المشجع الإتحادي عندما يقول قد يحقق الأهلي المفاجأة ويتأهل لنهائي الكأس … سلامات
مايدري هذا المشجع بأن الأهلي اكثر الأندية تحقيقآ لهذه البطولة ؟
من المفترض يعكس مقولته ويقول قد يحقق الفيصلي المفاجأة ويتأهل لنهائي الكأس وليس العكس .
للأسف لا زالت قنواتنا تعج بأمثال هذا المشجع المتعصب وآخر القنوات حاليآ هي عودة المتعصب
الهلالي طارق الحماد وطقته من الهلاليين عبر قناة من المفترض تكون قناة الوطن الرياضية وليست
قناة الوطن الهلالية .