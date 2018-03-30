القرني يثير الجدل: ” الرجل يُحب المديح ويسكر بخمر الثناء ولو كان بخيل “
أثار الداعية عائض القرني الجدل بتقديمه نصيحه للزوجات، حول كيفية إسعاد أزواجهن بالكلمة الطيبة.
وقال القرني : ” الرجل يُحب المديح، ويسكر بخمر الثناء فتعاهدي زوجك بالكلمات الطيبة المُشجعة، ويجوز لكِ أن تُثني عليه بما ليس فيه ولو كان أبخل أهل زمانه أن تقولي: يا حاتم عصره ويا فريد دهره “.
الأمر الذي أثار جدلا خاصة بين النساء، حيث قالت إحداهن : ” كذلك المرأة تحب المديح والثناء ويصعد بها إلى السماء ،لماذا ياشيخ لم تحث أيضاً على مدح الرجل لزوجته ، وأنه أيضاً يجوز له أن يمدحها بما ليس فيها واكتفيت بالرجل أليس الله تعالى ذكر في كتابه ” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ” .
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2309 ] نشر منذ 28 دقيقة
صحيح كلانا يبي الكلمه الطيبه والاهتمام والحب والمديح والثناء فينا بما ليس فينا 😢
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 13 دقيقة
الشيخ وجه النصيحة للمرأة في موقف ما وهو لم يغفل عنها في مواقف عديدة فتخصيص الحديث لا يستوجب التعميم دائما…
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله تبارك وتعالي ذم البخيل في سبع ايات بالقران الكريم
أي في ست سور بالقران الكريم منها خمس سور مدنيه وهي ال عمران ايه(١٨٠) وفي سورة النساء ايه(٣٧) سورة التوبه ايه (٧٦) سورة محمد ايه ٣٧/ ٣٨
وجاء ذم البخيل في سوره مكيه واحده وهي سورة الحديد ايه (٨) 🌴