القرني يثير الجدل: ” الرجل يُحب المديح ويسكر بخمر الثناء ولو كان بخيل “

عادل الحربي (صدى):

أثار الداعية عائض القرني الجدل بتقديمه نصيحه للزوجات، حول كيفية إسعاد أزواجهن بالكلمة الطيبة.

وقال القرني : ” الرجل يُحب المديح، ويسكر بخمر الثناء فتعاهدي زوجك بالكلمات الطيبة المُشجعة، ويجوز لكِ أن تُثني عليه بما ليس فيه ولو كان أبخل أهل زمانه أن تقولي: يا حاتم عصره ويا فريد دهره “.

الأمر الذي أثار جدلا خاصة بين النساء، حيث قالت إحداهن : ” كذلك المرأة تحب المديح والثناء ويصعد بها إلى السماء ،لماذا ياشيخ لم تحث أيضاً على مدح الرجل لزوجته ، وأنه أيضاً يجوز له أن يمدحها بما ليس فيها واكتفيت بالرجل أليس الله تعالى ذكر في كتابه ” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ” .