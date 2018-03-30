السديري عن ” الصحويين ” : ” عملاً بُني في 50 سنة لن ينتهي في يوم وليلة “

نايف السالم(صدى):

أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق السديري، على ضرورة الحذر من المتلونين الموجودين بيننا المتأثرين بفكر الصحوي.

وأوضح السديري لبرنامج ” ياهلا ” أنه لامفر من وجود متلونين متأثرين بالصحوة قائلا : ” بلا شك يوجد متلونون الآن بيننا، ولا تتصور أن عملاً بُني في 50 سنة، سيتم إنهاؤه في يوم وليلة “، لافتا إلى ضرورة رصد التكتيكات الجديدة لهؤلاء المتلونين حتى لا نخدع بهم مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يمكن اكتشاف أي شخص من رموز الصحوة للحذر منه، وذلك من خلال أفكاره ومن خلال ما يطرحه والميول لأفكار ورموز معينة، لافتا إلى أهم صفات الصحويين والإخوان والمتأثرين بأفكارهم قائلا : ” من أهمها إذا حدثت أي قضية من القضايا في أي بلد تجدهم يميلون إلى أشخاص وإلى أحزاب وإلى رموز في تلك الدول ممن ينتمون إلى تلك الجماعة أو هذه الجماعة “.

ووصف السديري ” الصحوي ” ، بأنه ” كائن قد غسل دماغه وأفكاره، وتشبع بفكر موهوم في الدولة الموحدة الإسلامية المنتظرة والخلافة المزعومة، ويسعى إليها “.