5 طرق لتنظيف الرئتين من غبار عاصفة رملية

متابعات(صدى):

تعتبر الحساسية والربو في أعقاب عاصفة رملية من المشاكل الموسمية، وإلى جانب هذه المشكلة هناك التهاب الرئتين الذي ينتج عن التعرض المكثّف للرياح المحمّلة بالغبار

وهناك طرق عديدة لتنظيف الرئتين بطرق طبيعية وهي : تناول كبسولات الروزماري بجرعة مقدارها 500 ملغ لتنظيف الرئتين.

واشرب البابونج مع العسل أكثر من مرة في اليوم، وتناول أعشاب زهر العسل مرة في اليوم.

مارس تمارين التنفس واليوجا لمدة 30 دقيقة يوميا. تساعد تمارين اليوغا التي تتضمن تدريبات الشهيق والزفير على تنظيف الرئة، و احرص على شرب عصير البرتقال والجريب فروت، واشرب شاي الزنجبيل الدافئ يومياً.