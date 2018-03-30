هيفا حسين تعود عن الاعتزال بـ” الوصايا العشر “

نورة الشهري (صدى):

فجرت الفنانة الخليجية هيفاء حسين”، مفاجأة غير متوقعة, بعد قرارها الأخير باعتزال التمثيل بصورة نهائية، لتعلن عودتها بعد ذلك من خلال مسلسلها الرمضاني القادم “الوصايا العشر” .

ويبدو أن هيفاء حسين رضخت لرغبة جمهورها، بالعودة إلى مجال الدراما، ولكن بحسب ما صرحت سابقاً، بعد العثور على نص جيد يفيد الجمهور والمجتمع، وهو ما وجدته أخيراً في مسلسلها الأخير “الخطايا العشر”، الذي تقوم بتصويره حالياً مع الفنان “عبد المحسن النمر”.

ويعتبر “مسلسل الخطايا العشر”، أول مسلسل لهيفاء حسين بعد قرار اعتزالها، وهو عمل بحريني من إخراج علي العلي، وسيناريو وحوار حسين المهدي، ومن أهم أبطاله روان الصايغ وسعود بوشهري، وعبدالله بوشهري، وتدور قصته حول القرارات التي يتخذها الإنسان ثم يجعله يمضي ما تبقى من حياته نادماً عليها، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان القادم.