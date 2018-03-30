الأهلي ينوي استعادة لاعبه من الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

صدم النادي الأهلي المصري ، إدارة نادي الفيصلي ، بعدما أعلن عن رغبته في استعادة نجمه المعار إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي .

وأكدت إدارة النادي المصري ، على رغبتها في استعادة لاعبها المعار لحاجة القلعة الحمراء لتدعيم صفوفها به .

ومن جانبه ، أكد مدير الكرة في النادي الأهلي المصري ، سيد عبدالحفيظ ، إن الجهاز الفني للفريق معجب بمستوى ” جمعة ” مع الفيصلي خلاء الفترة الماضية ، لافتًا إلى أن الأمر سيحسم بعودته خلال الفترة المقبلة .