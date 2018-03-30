حبس امرأة عربية 3 سنوات لقتل خادمتها بأبوظبي

أبوظبي(صدى):

قالت مصار إعلامية : أُدينت امرأة عربية بقتل خادمتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ورغم تنازل أولياء الدم عن القضية مقابل دفع المتهمة للدِّية، لكن السيدة تواجه الحكم بالحبس ثلاث سنوات.

وأضافت أن محكمة الجنايات قضت بحبس سيدة من جنسية عربية لمدة 3 سنوات، بعدما اعترفت بقتل خادمتها، عقب قيام محامي الدفاع بتقديم تنازل أولياء دم المجني عليها، مقابل حصول ذويها على مبلغ الدِّية الشرعية.

وأحالت النيابة العامة الإماراتية السيدة وزوجها وابنتها إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد اتهامهم بالاعتداء المفضي إلى موت، حيث بينت التحقيقات أن المتهمين استقدموا الخادمة للعمل لديهم، غير أن الزوجة كانت تمارس أنواع الإكراه المعنوي على الضحية.

وقالت التحقيقات إنه في يوم الواقعة قامت الزوجة بضرب الضحية بسبب مشكلة نشبت بينهما، مما أدى إلى وفاتها.