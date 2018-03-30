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عقوبة صادمة لرجلين تورطا في اغتصاب مراهقة

عقوبة صادمة لرجلين تورطا في اغتصاب مراهقة
نيودلهي(صدى):

عاقب مجموعة من الهولنديون ، رجلين مشتبه بتورطهما في اغتصاب فتاة مراهقة تبلغ 17 عامًا ، بطريقة مثيرة للصدمة .

ووفقًا لوسائل إعلامية بريطانية ، فقد تم معاقبة الرجلين بإجبارهما على التجول في شوارع بلدة ينغكيونغ الهندية عاريان ، ثم نقلا بعد ذلك إلى مركز الشرطة ، وتم تسليمهما إلى الضابط بعد تصويرهما عبر الهواتف المحمولة في شوارع البلدة .

وأثناء إجراءات التحقيق ؛ اعترفت المراهقة للشرطة ، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل أحد الرجال المحتجزين بالإضافة إلى 3 من أصدقائه .

 


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