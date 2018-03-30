بالفيديو.. قطر من الداخل بعد أن افسدها الحمدين وأخفوا هويتها العربية والإسلامية
يبدو أن تنظيم الحمدين القطري لم يعد يكتفي بتمويل الإرهاب في دول المنطقة العربية الإسلامية ، بل امتدت أصابع الفساد إلى الداخل ، حيث طردت الشعوب القطرية الأصلية ، لتستبدلها بالمرتزقة والأجانب المجنسين ، ممن غيروا معالمها وطمسوا هويتها العربية .
فعندما نقارن الدوحة في الماضي بالحاضر ، نجد تغيير تام لملامح الدولة الخليجية العربية الإسلامية الأصيلة ، والتي لم يبقى منها سوى اسمها فقط ، حيث بات النسيج الاجتماعي للدولة يحكمه الأجانب من دول الغرب ، ليصبح القطريين هم الأقلية وتكتسح المرتزقة أرض الدولة ، بل أصبح القطري يشعر بأنه غريب في وطنه الذي بات لا يعرف ملامحه .
وبالرغم من إفلاس تنظيم الفساد القطري ؛ إلا أن سعيه خلف التشبث بالسلطة وتحقيق مصالحه الشخصية ، يدفعه لجذب السياح بشتى الطرق ، حتى إن وصل الأمر بهم إلى الاستعراض بنساء عاريات وطقوس منافية للإسلام داخل الأماكن العامة والخاصة والتي تعد الخمور والمسكرات أبرزها ، غير مكترثين بصورة العرب وبسمعة القطريين الأصليين أمام العالم .
وكالذي يمحو كلمات سطرها القلم على الورقة ، سعى تنظيم الشر القطري إلى محو معالم القطريين وشوارعها حتى احتفالاتها التي أصبح مقرها الأساسي هو الملاهي الليلية ، لتحشد داخلها مرتزقتها وكل من هب ودب ممن قامت بتجنيسهم ، لتتحول إلى دولة متعددة الجنسيات ، تعيش على كل ما هو مستورد حتى المفتي فيها قامت باستيراده من الخارج لآخر فرد يقطن بها .
وحصلت ” صدى ” على مقطع فيديو يبين حقيقة مافعله نظام الحمدين بالتركيبة الاجتماعية وعن الليالي الحمراء التي منحها النظام الضوء الأخضر ، والهجرة الكبيرة للموموسات إلى الأراضي القطرية ، وذلك في الوقت الذين يدعون محافظتهم على القيم العربية والإسلامية من خلال أبواقها في كل وسائل الإعلام المختلفة .
ويثبت هذا المقطع ، العار الذي بات يلحق بقطر ، والذي يؤكد كيفية تحولها إلى دولة ” مستوردة ” من الخارج ، لاتحمل ما يدل أنها نابعة من أصل الخليج العربي الإسلامي ، حتى مفتيها يوسف القرضاوي ، استخدمته لمهاجمة الدول العربية واتهامها بالفساد ، في الوقت الذي أصبحت فيه شوارع الدوحة عبارة عن ملهى ليلي تقام فيه الحفلات الصاخبة بلمسات أجنبية فاضحة .
وبالرغم من أن خلايا عزمي بشارة ، تقوم على نشر مقاطع الصور والفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تثبت فساد الدول في المنطقة ، وترصد كما تزعم ظلمها لشعوبها ، لم تركز هذه الخلايا الإرهابية على ما تقوم به قطر من تغريب قسري ومن ظلم وانتهاك لحقوق مواطنيها الأصليين .
وفي الوقت الذي تفنن فيه الإعلام القطري الفاشل في محاربة إنجازات المملكة وشقيقاتها العرب ، وانفتاحها بهدف التطوير والتقدم بالرغم من حفاظها على عاداتها وتقاليدها الإسلامية ، لم ينظر هذا الإعلام إلى الداخل ، ليرى كيف طمست القيادة القطرية الفاسدة الهوية العربية الإسلامية ، وكيف حشدت المرتزقة من كل لون وشكل بداخلها ، وكيف أقدمت على إقامة الاستعراضات الفنية وعروض الأزياء التي كانت ولاتزال من محرمات المجتمعات الإسلامية .
وإن دل هذا على شئ ، فهو خير دليل على أن قطر لم تعد تحمل بداخلها المسلمين ، بل يقودها تنظيم قطرائيلي داعم للإرهاب والفساد ، وهو ما يؤكد أن مرتزقتها وذيولها الإعلامية والعسكرية مهما حاولت بث الفرقة والفتنة داخل دول الجوار الإسلامية ، فلن تتمكن بقذارتها من تلويث العرب الحقيقيين ممن يسعون خلف وحدة المنطقة وأمنها ، لأن قوة الإيمان والعروبة قادرة على التصدي لضعف هذه الدولة المزعزعة والتي تستند على قيادات أقل ضربة هواء قادرة على إسقاطها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27983 ] نشر منذ 31 دقيقة
لاحول ولاقوةالا باالله
السلطة القطرية
قتلت حتى الحس الوطني لدى مواطنيها
وفضلت الأجانب والمجنسين
على مواطنينها القطريين الأصل
بل وصلت المواصيل
لنزع الجنسية من أبناء الوطن الأصليين
الى أين ياقطر
أسمعوا لمن يقرع الأجراس
أنتم تتجهون نحو الهاوية تمامآ🤔
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 797 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يعين
مغابش[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله ياخذهم أخذ عزيز مقتدر
ذولي ولا في تايلند
لا ولهم وجه ال شريفة ينتقدون غيرهم