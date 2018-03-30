الأهلي يغادر إلى الرياض لمواجهة الفيصلي

طلال الغامدي(صدى):

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, تحضيراته التي شهدها ملعب الأمير العبد الله الفيصل, بمقر النادي عصر اليوم, بمشاركة اللاعبين الدوليين, استعداداً لمواجهة الفيصلي.

كما غادرت بعثة الفريق, مساء اليوم, إلى الرياض, ويرافقها نائب رئيس النادي الأستاذ ” طارق كيال ” , لخوض مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين, ومواجهة فريق ” الفيصلي ” في تمام الساعة الـ8:35, مساء يوم غد الجمعة, على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.