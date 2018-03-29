آل الشيخ: البطولة العربية ستكون حدثاً للتاريخ

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة, أبرز ما جاء في اللقاء الشهري, لمعالي رئيس مجلس الإدارة, تركي آل الشيخ, مع الجماهير الرياضية في تويتر.

وقال ” آل الشيخ ” , أن الاستشاري انتهى من عمله في ملعب الأمير عبد الله الفيصل, والمقاول سيبدأ في شهر 6 المقبل, مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للملعب ستزيد من 17إلى 25 ألف, وأضاف إنه لن نتجه لحل التجنيس وخصوصا في خانة المهاجم, وأشار إلى صعوبة إقامة مباراة الأهلي وأحد في الجولة الأخيرة من الدوري في ملعب الجوهرة لانشغاله بمنافسات wwe.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرياضة من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على ” تويتر ” , على العمل من أجل أن يكون لدينا ملاعب دون مضمار, مشيراً إلى أنه سيكون هناك زيادة في عدد الأندية بالمستقبل, وإنه لا يتدخل مطلقاً في عمل المدير الفني للمنتخب.

كما وعد الجماهير أن تكون البطولة العربية حدثاً للتاريخ, وأن الموسم القادم سيكون هناك 6 لاعبين اجانب في الملعب وواحد في الاحتياط, وإنه سيعلن عن ستاد النادي الأهلي المصري في ابريل.