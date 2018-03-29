بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز

نواف السالم(صدى):

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم ، تدريباته اليومية على ملعب الامير عبدالرحمن بن سعود – رحمه الله – ، مساء اليوم الخميس .

وبدأ التدريب باجتماع للمدرب كرونسلاف يورشيتش مع اللاعبين ، وبحضور مدير كرة القدم الكابتن بدر الحقباني ، وتلا ذلك تمارين لياقية متنوعة ، ثم تمارين تقوية باستخدام عدد من الأجهزة .

وقسم ” يورشيتش ” اللاعبين بعد ذلك إلى مجموعتين ، طبقوا جمل تكتيكية على الجانبين الدفاعي والهجومي ، ثم لعبوا بعدها مناورة كروية على نصف الملعب ، واختتموا التدريب بتمارين إطالة .