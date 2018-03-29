أمانة العاصمة المقدسة تعلق على فيديو ” خطر يهدد الأطفال بحديقة “

حسين العلي(صدى):

استجابت أمانة العاصمة المقدسة، لفيديو وثق خطر خزان ماء أرضي مكشوف يهدد الأطفال في حديقة بمكة، حيث بادرت صحيفة ” صدى ” بإيصال مقطع الفيديو إلى أمانة العاصمة المقدسة.

وقال مدير العلاقات العامة بالعاصمة المقدسة أسامة زيتوني: بالنسبه للخزان فهو غير مكشوف ومغطى بغطاء محكم باللحام كما يظهر في الصور المرفقة.

وأضاف: ومع ذلك فقد قامت الامانه بعد مشاهدة المقطع بإرسال فريق للتأكد وتم اغلاق الغطاء بقفل محكم.

ووثق مواطن مقطع فيديو يظهر فيه خطر خزان ماء أرضي مكشوف يهدد الأطفال وزوار الحديقة، وتقع هذه الحديقة بحي العزيزية أمام مركز انطلاق الدوريات كما ذكر المواطن





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