الوليد بن طلال يتنازل عن 1.2 مليار ريال لـ ” المملكة القابضة “

علي القحطاني (صدى):

كشفت شركة المملكة القابضة، اليوم ,الخميس، أن الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة, قرر التنازل عن 1.2 مليار ريال تقريبا من أرباح أسهمه بالشركة لعام 2018.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية ربع سنوية لعام 2018 بواقع 12.5 هللة لكل سهم، بإجمالي 0.5 ريال عن كامل السنة، ومبلغ 655.9 مليون ريال لكامل السنة للأسهم البالغ عددها 3,705,882,300 سهم.

وأضافت أن المبلغ المتوفر للتوزيع نتج عن تنازل الأمير الوليد بن طلال عن 34 هللة لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال من حصته من الأرباح النقدية لكامل السنة.