بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخاً باليستياً بجازان
اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي مساء اليوم الخميس، صاروخاً باليستياً، أطلقته المليشيات الحوثية على جازان.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أدان بأشد العبارات إطلاق الميليشيا الحوثية الإيرانية صواريخ باليستية استهدفت عدة مدن في المملكة .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبل ايام حينما اطلق الخوثي على الرياض قلت انه سيطلق المزيد… وها هو يفعلها…
وحتى لا اكرر الكلام اتمنى الرجوع لها ففيها الحل لوقف تطاولهم…
الشاعر[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحل هوا الرجوع الي الله ليس الي ترامب
عبدالرحمن علي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل هو وقف الحرب
الواقع[ عدد التعليقات: 5915 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل هو تدمير جميع ما يخص الحوثي في صنعاء وصعدة والحديدة بدون وطز في رأي حقوق الإجرام والأمم المتحدة العميلة لإيران وإسرائيل ولا كيف السكوت عن مليشيات إرهابية تملك صواريخ تهدد دول كذلك نتمنى من الشرعية إطلاق صواريخ بالستية على قطر
X[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل هو دق خشوم الحوثيين في عقر دارهم بالقصف الجوي المكثف والقنابل وقتلهم وابادتهم تماما كالحشرات مهما كان احتماءهم مابين النساء او اطفال والحرب مافيها رحمة حتى نخلص من شرهم