بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخاً باليستياً بجازان

راشد آل شريه(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي مساء اليوم الخميس، صاروخاً باليستياً، أطلقته المليشيات الحوثية على جازان.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أدان بأشد العبارات إطلاق الميليشيا الحوثية الإيرانية صواريخ باليستية استهدفت عدة مدن في المملكة .

