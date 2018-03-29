شاهد.. اللحظات الأولى بعد إنجاب ريما فقيه
انجبت ملكة جمال الولايات المتحدة, ريما فقيه اللبنانية الأصل, مولودها الثاني في المستشفى, وقد وثق زوجها المُنتج اللبناني العالمي”وسيم صليبي” اللحظات الأولى بعد الولادة.
ونشر وسيم صليب, عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” , صورة للمولود الجديد ” جوزيف ” بين احضان والدته ريما.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد باللحضات الأولى بعد الانجاب…. راح يكون مرطرط وشرح وبرح … ويفوت جمل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27983 ] نشر منذ 31 دقيقة
😉😉😉
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣