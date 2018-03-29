شاهد.. اللحظات الأولى بعد إنجاب ريما فقيه

اميرة خالد(صدى):

انجبت ملكة جمال الولايات المتحدة, ريما فقيه اللبنانية الأصل, مولودها الثاني في المستشفى, وقد وثق زوجها المُنتج اللبناني العالمي”وسيم صليبي” اللحظات الأولى بعد الولادة.

ونشر وسيم صليب, عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” , صورة للمولود الجديد ” جوزيف ” بين احضان والدته ريما.