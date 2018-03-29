سيدة تطلب الطلاق: ” ابنتي لا تفهمني “
تقدمت زوجة مصرية تعمل مضيفة طيران، بدعوى طلاق بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، ضد زوجها ” ابن عمها ويعمل طيار ” ، مٌشيرة في دعواها إلى أنها تريد أطفالا طبيعيين .
وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية، إنها تزوجت ابن عمها الطيار منذ 4 سنوات بعد قصة حب، ورزقا بطفلة مصابة بإعاقة ذهنية .
وأضافت أنا مفتقدة الإحساس بالأمومة، ابنتي لا تفهمني، وعند عرضها على الأطباء أخبروني بأن إعاقتها جاءت نتيجة العوامل الوراثية مع زوجها ، لهذا طالبت بالطلاق للزواج من آخر وانجاب طفل طبيعي يٌشعرها بامومتها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27983 ] نشر منذ 2 ساعتين
زوجه كل مازعلت راحت لبوها
مستحيل تكمل شهر
ببيت زوجها الا بمشكله
تهاوشت مع زوجها كـالعاده
ووداها لأبوها
المهم أبوها رجل حكيم
ويعرف ان بنته مدلعة
يوم جابها زوجها
قال له روح لا اشوفك
الا بعد شهرين
واياني واياك
تجي قبلها او تكلم زوجتك
( طبعا الزوجه تحسبه رماها وراح وماهو راجع ولا تدري عن اتفاقه مع ابوها )
المهم انقضت الشهرين وجاء الولد على كلام عمه
الشايب قال للبنت
جهزي عشاء
وعلى طول سوت احلى عشاء حطت ثلاجة اهلها كلها
ويوم جاء وقت النوم
نادى الشايب بنته
وقال لها افرشي لزوجك
في المجلس بينام عندنا
راح الشايب قال للولد
روح اللحين الله يرعاك
وبعدين اكلمك
المهم نام الشايب
بالفراش اللي بالمجلس
وآخر الليل صحى
الا يحس انه فيه شخص على ظهره وقاعد يعطيه من هالبوسات 😘😘
رفع الشايب الفراش
لقى بنته
وهجت ما تشوف
الا غبارها
وانحرجت على الاخر لانها تحسب النايم
بالفراش زوجها
راح الشايب اتصل علي الولد
وقاله تعال خذ زوجتك وعلى ضمانتي انها ماعاد تجيني
يقولون بعد السالفه
البنت ماطبت بيت ابوها الا على عزاء جدتها
والله ماهو هين هالشايب😂
حكيم ياشيخ
يقولون في تفاوض مع الشايب لتدريب النصر 👳
😂😂😂😂😂😂😂