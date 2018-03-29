سيدة تطلب الطلاق: ” ابنتي لا تفهمني “

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية تعمل مضيفة طيران، بدعوى طلاق بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، ضد زوجها ” ابن عمها ويعمل طيار ” ، مٌشيرة في دعواها إلى أنها تريد أطفالا طبيعيين .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية، إنها تزوجت ابن عمها الطيار منذ 4 سنوات بعد قصة حب، ورزقا بطفلة مصابة بإعاقة ذهنية .

وأضافت أنا مفتقدة الإحساس بالأمومة، ابنتي لا تفهمني، وعند عرضها على الأطباء أخبروني بأن إعاقتها جاءت نتيجة العوامل الوراثية مع زوجها ، لهذا طالبت بالطلاق للزواج من آخر وانجاب طفل طبيعي يٌشعرها بامومتها .