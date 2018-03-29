توقف إنتاج ” GS السيدان ” من لكزس في أوروبا أبريل المقبل

طوكيو(صدى):

تدعي شركة AutoRAI أنها تلقت الأخبار من مصنع السيارات اليابانية لكزس أن الجيل الجديد من ES سيحل محل GS بشكل فعال في جميع أنحاء القارة الأوروبية. ولأولئك الذين تابعوا التطورات مع موديل GS في الأشهر الأخيرة ، لا ينبغي لهذه الأخبار أن تكون مفاجأة.

وفي واقع الأمر ، ظهرت تقارير في أبريل 2017 بأن شركة لكزس لم تكن تنوي إطلاق GS من الجيل التالي في حين أن ستبدلها بموديل ES فيما تأتي GS بدفع بالعجلات الخلفية، وستستند ES المقبلة على هيكل أرخص يعمل بالدفع على العجلات الأمامية من كامري.

وإنهاء الإنتاج للأمثلة الأوروبية من السيارة هو المسمار الأول في نعش GS, وفي حين أن هذا أمر محزن ، من الصعب أن ننكر أن GS و ES متشابهان كثيرًا مع بعضهما البعض في نطاق لكزس. وعلاوة على ذلك، لم تكن GS قادرة على منافسة منافسيها الألمان، على الرغم من اشادة الجميع بها في نسخة GS F بمحرك V8 سعة 5.0 لتر.