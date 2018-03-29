إعلامي شهير يتسلل مواقع التواصل بهدف ممارسة الجنس

اميرة خالد(صدى):

ترددت شائعات, أن إعلامياً شهيراً يبحث باستمرار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن نساء يوقع بهن ويستغل شهرته ليمارس الجنس معهن.

كما أن بعض النساء كانت تفرح أن إعلامياً شهيراً يتواصل معها عبر هذه المواقع، ويقوم الإعلامي بدعوتها للقائه بهدف التعارف وصولاً إلى ممارسة الجنس، بعضهن كانت تقع في الفخ وتصل العلاقة الى ممارسة الجنس والبعض الاخر كانت تكتشف حين تقابله كم هو تافه وفارغ ومنعدم الأخلاق، وتعرف أن حقيقته هي على عكس الصورة التي يظهر بها، فتنسحب بكل هدوء قبل أن تصل العلاقة إلى القيام بعلاقة جنسية حميمة.

هذا مع العلم إنه متزوج من سيدة محترمة, ويُظهر للناس إنه يحب زوجته, وأن علاقتهما ممتازة حتى إنه في بعض الاحيان يتكلم عن حياتهم الخاصة, وعلاقتهم التي تمتلئ بالحب والود والسعادة.