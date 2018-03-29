بالصور.. مدني جدة يختتم بطولة تحدي رجل الدفاع المدني

سعيد العجل(صدى):

رعى سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، مساء اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لبطولة تحدي رجل الدفاع المدني للعام 1439 بميدان التدريب بربوة جدة بحضور عدد من ضباط الادارات والشعب المختلفة .

بدأ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير الدفاع المدني بجدة العقيد دكتور طلال بديوي والذي شكر اللواء المطرفي على رعايته البطولة ومشاركته الحفل الختامي كما تحدث عن البطولة بشكل عام تلاه كلمة اللواء المطرفي الذي استعرض الاهداف التي تحققها مثل تلك البطولات في التهيئة المستمرة لرجل الدفاع المدني واستعداده لمختلف الاحداث .

ثم شاهد الجميع المسابقة بين شعب الدفاع المدني وفي ختام المسابقة توّج اللواء المطرفي الشعب الفائزة كما كرّم اللجان المنظمة والفنية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة أن مثل هذه الفعاليات تجد حرص المديرية العامة للدفاع المدني لصقل المهارات والمستوى الحركي الآدائي لرجل الدفاع المدني باعتبار تصديه وتعامله مع مختلف أنواع المخاطر بإقامة مثل هذه الانشطة والتمارين الفرضية والتدريب المستمر على رأس العمل متطلعا لاستمرارها بشكل أوسع لتحقيق الاهداف المرجوة من ورائها.

الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة أحد عشر شعبة ميدانية أشرفت عليها لجان فنية وتحكيمية واستمرت المنافسة لمدة أربعة أيام على التحديات التالية :

١ – تحدي الإطفاء فردي .

٢- تحدي الإطفاء جماعي .

٣- تحدي الإطفاء زوجي .

٤- تحدي تحرير المحتجزين في الحوادث جماعي .

كما هدفت البطولة لرفع معدل اللياقة البدنية لدى العاملين واكسابهم خبرة على كيفية التعامل السليم مع الحوادث فيما حققت شعبة الجامعة المركز الأول في الفردي والجماعي، كما حققت شعبة الإسكان المركز الاول في الزوجي.

وأعرب مدير مدني جدة عن شكرة وتقديره لسعادة مدير المنطقة لحضورة ورعايتة للحفل كما شكر المشاركين على المنافسة الأخوية والروح العالية التي ظهرت بها البطولة متمنيا للجميع التوفيق.

