العبد الكريم: معرض Arabia ـ الجزيرة العربية يرصد ملامح فترة تاريخية للمملكة

سعيد العجل(صدى):

أكد الأستاذ فهد بن عبد الكريم العبد الكريم مدير عام العلاقات الثقافية بمكتبة الملك عبد العزيز العامة أن معرض Arabia – الجزيرة العربية يشتمل على مجموعة متميزة من الصور الفوتوغرافية التاريخية القديمة التي ترصد ملامح المملكة العربية السعودية قبل مرحلة التحديث، وتقتنيها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وهي مجموعة مختارة من الكتابين اللذين كان قد وضعهما المصور البرازيلي العالمي همبرتو داسيلفيرا عن منطقة (نجد) وعن (البدو).

ويرصد معرض التصوير الفوتوغرافي ” الجزيرة العربية ” ملامح المملكة العربية السعودية، كما يوفر مجموعة من الكتب الثقافية عن المملكة؛ بهدف توسيع آفاق المتلقين ورواد المعرض.

وكان وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد ابن صالح العواد، فعالية الأيام الثقافية السعودية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تسليط الضوء على المشهد الثقافي والفني في المملكة.

يشار إلى أن الفترة الزمنية التي التقطت فيها هذه الصور كانت فترة تغيّر اقتصادي واجتماعي داخل المملكة العربية السعودية لم يحدث مثلها في بلاد أخرى؛ فالتصنيع وحركة التنمية الوطنية الشاملة التي صاحبت ذلك، غيّرت من المنظومة البيئية السابقة للبلاد بشكل مستمر؛ ما جعل هذه الحركة العمرانية والحضرية الواسعة تؤثّر على صور الحياة الواقعة في نطاقها بشكل سريع إلى حد ما، وكان من نتيجة ذلك أيضًا أن تأثرت الصور الفوتوغرافية التي التقطها المصور داسلفيرا لمنطقة نجد ولبدو المملكة كافةً على نحو جعل ملامح التحديث والتطوير التنموي تظهر على صفحاتها الدقيقة.

