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بالفيديو.. زوجان يكشفان عن نوع المولود من خلال ” تمساح “

بالفيديو.. زوجان يكشفان عن نوع المولود من خلال ” تمساح “
واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو زوجين من ولاية أريزونا استخدموا فكي تمساح للكشف عن نوع المولود.

وظهر في الفيديو الزوج وهو يضع ثمرة بطيخ أمام فم تمساح يدعى ” سالي ” .

ويمكن رؤية التمساح يلتهم البطيخ ويتسبب في انفجارها وسرعان ما كشفت عن وجود مادة زرقاء تشير إلى أن الجنين سيكون صبيا.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9165 ] نشر منذ 44 دقيقة

هههههههههه. إي والله كثروا منها ,, . وإذا عِنــدكــم زود هــاتــــــــــــوه .😅😁😂😅.

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