بالفيديو.. زوجان يكشفان عن نوع المولود من خلال ” تمساح “

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو زوجين من ولاية أريزونا استخدموا فكي تمساح للكشف عن نوع المولود.

وظهر في الفيديو الزوج وهو يضع ثمرة بطيخ أمام فم تمساح يدعى ” سالي ” .

ويمكن رؤية التمساح يلتهم البطيخ ويتسبب في انفجارها وسرعان ما كشفت عن وجود مادة زرقاء تشير إلى أن الجنين سيكون صبيا.