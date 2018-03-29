بالفيديو.. زوجان يكشفان عن نوع المولود من خلال ” تمساح “
أظهر مقطع فيديو زوجين من ولاية أريزونا استخدموا فكي تمساح للكشف عن نوع المولود.
وظهر في الفيديو الزوج وهو يضع ثمرة بطيخ أمام فم تمساح يدعى ” سالي ” .
ويمكن رؤية التمساح يلتهم البطيخ ويتسبب في انفجارها وسرعان ما كشفت عن وجود مادة زرقاء تشير إلى أن الجنين سيكون صبيا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44731 ] نشر منذ 1 ساعة
كثروا منها ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9165 ] نشر منذ 44 دقيقة
هههههههههه. إي والله كثروا منها ,, . وإذا عِنــدكــم زود هــاتــــــــــــوه .😅😁😂😅.