بالفيديو.. مقيم يتطاول على مواطنة عجوز ومطالب بمحاسبته
أظهر مقطع متداول ، مقيم سوري الجنسية يتطاول على مسنة تقوم بالبيع في أحد الشوارع ، ويصرخ في وجها بصوت مرتفع ، وسط مطالبات من المواطنين بمحاسبته بشدة .
وخلال مقطع الفيديو ؛ صرخت زوجة المقيم على المواطنة العجوز ، وهي تتعارك معها قائلة ” السوريين تاج راسك ” لتحاول البائعة أن تدافع عن نفسها ، ويأتي السوري ليدافع عن زوجته ويطالب المسنة بتصريح البيع في المنطقة .
المر[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 51 دقيقة
بلاء في ذا الاشكال جايين لها ويتكلموا عليها ومسوي نفسه حكومه عندك تصريح وش دخل امك يارمه
المر[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 49 دقيقة
يجيبوه ذا منحل صفه مسوي نفسه بلديه والكلبه اللي معه تتطاول علي العجوز الله لايربحكم يانور
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3961 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذا القهررر وربي … السواريه والفلسطينين واليمنيين شبعو وفجرو في بلدنا .. المفروض اللي يغلط يترحل ويمنع دخوله للسعودية .. مو ناقصين قررررف … 😕
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 31 دقيقة
على قول المثل : البيت بيت ابونا والغرب حاربونا
هزلت اللي مايحترم نفسة والبلد ومواطنية يفارق لارحم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 23 دقيقة
يشهد الله ومن تجارب وتعامل …إن أغلب السواريه والفلسطينيه أنجس من اليهود وأخبث منهم… وهذا المقطع مثال بسيط
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8137 ] نشر منذ 20 دقيقة
بعض الوافدين تمادو عندنا ردوهم بلادهم عشان يعرفون كرمنا☺😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9164 ] نشر منذ 20 دقيقة
يعــزيزتي ناقده و متابعه ❣️.
.
إي والله هــذا القــهررر وربــــــي … السـواريه والفلسطينين واليمنيين .🗑🗑🗑.
.
ما خَلــــــق ربــي أنــــــذَل وأقــــــذَر وأجبَــــــــن مِنــــهم عســى الله ياخِــذهــم .😠😡😠.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 20 دقيقة
انت يا فلسطيزي ويا سوري السعودييين تاج روسكم و لولا الله ثم السعوديه كنتم تخدموا زبالين لليهود… الواجب تقبلوا رجول كفلاكم وتحترموا ابن البلد الي اكرمكم…
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 16 دقيقة
والله قهر … ما بقي غير هالعامل السوري القذر يتطاول على امهاتكم ويحقق معها اذا عندها تصريح… البلى في ابن البلد الي ما دعس على رقبتك وعطاك قدر البنقالي
الحربي[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 15 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ،⬇️⬇️⬇️
نُفيت و استوطن الأغراب في بلدي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦💔💔💔
وسرقوا كلّ أشيائي و أملاكي 💔💔💔🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾
عاثوا فسادًا بأرضي وحطَّموا بَلَدي 💔💔💔⬅️🇱🇧🇪🇬🇸🇾🇮🇳🇲🇦🇧🇩🇳🇬🇾🇪🇨🇲🇵🇰➡️
ممزق أنا ؛ لا مال ولا أهل ولا وطن 💔💔💔🇸🇦🇸🇦🇸🇦
مع وافر المحبة .
الواقع[ عدد التعليقات: 5913 ] نشر منذ 12 دقيقة
لانه جبان فينفخ نفسه على العجوز بالصوت والصراخ حتى في بلده الضحايا أطفال ونساء وشيوخ
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9164 ] نشر منذ 10 دقائق
يكفــــي إنـــــهم باعــــــوا بَلَـــدهــــم وِجـــونا وِغَثــــونا حســبي الله عــــلاهــــم جـــرذان ألَبـــــر .🐭🐭🐭.
.
والله إن جـــــــــــرذان ألَبـــــــــــــر أبــــــــرَك مِنــــــــــــهم .😠😠😠😠.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 9 دقائق
يا صدى ثبتوا هذا الخبر على الشريط العلوي .. فالتعريف بحقيقة الأجانب وقذارتهم واجب وطني