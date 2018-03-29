بالفيديو.. مقيم يتطاول على مواطنة عجوز ومطالب بمحاسبته

نورة الشهري (صدى):

أظهر مقطع متداول ، مقيم سوري الجنسية يتطاول على مسنة تقوم بالبيع في أحد الشوارع ، ويصرخ في وجها بصوت مرتفع ، وسط مطالبات من المواطنين بمحاسبته بشدة .

وخلال مقطع الفيديو ؛ صرخت زوجة المقيم على المواطنة العجوز ، وهي تتعارك معها قائلة ” السوريين تاج راسك ” لتحاول البائعة أن تدافع عن نفسها ، ويأتي السوري ليدافع عن زوجته ويطالب المسنة بتصريح البيع في المنطقة .