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بالفيديو.. مقيم يتطاول على مواطنة عجوز ومطالب بمحاسبته

بالفيديو.. مقيم يتطاول على مواطنة عجوز ومطالب بمحاسبته
نورة الشهري (صدى):

أظهر مقطع متداول ، مقيم سوري الجنسية يتطاول على مسنة تقوم بالبيع في أحد الشوارع ، ويصرخ في وجها بصوت مرتفع ، وسط مطالبات من المواطنين بمحاسبته بشدة .

وخلال مقطع الفيديو ؛ صرخت زوجة المقيم على المواطنة العجوز ، وهي تتعارك معها قائلة ” السوريين تاج راسك ” لتحاول البائعة أن تدافع عن نفسها ، ويأتي السوري ليدافع عن زوجته ويطالب المسنة بتصريح البيع في المنطقة .

 


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 51 دقيقة

بلاء في ذا الاشكال جايين لها ويتكلموا عليها ومسوي نفسه حكومه عندك تصريح وش دخل امك يارمه

[ عدد التعليقات: 953 ] نشر منذ 49 دقيقة

يجيبوه ذا منحل صفه مسوي نفسه بلديه والكلبه اللي معه تتطاول علي العجوز الله لايربحكم يانور

[ عدد التعليقات: 3961 ] نشر منذ 42 دقيقة

هذا القهررر وربي … السواريه والفلسطينين واليمنيين شبعو وفجرو في بلدنا .. المفروض اللي يغلط يترحل ويمنع دخوله للسعودية .. مو ناقصين قررررف … 😕

[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 31 دقيقة

على قول المثل : البيت بيت ابونا والغرب حاربونا
هزلت اللي مايحترم نفسة والبلد ومواطنية يفارق لارحم

[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 23 دقيقة

يشهد الله ومن تجارب وتعامل …إن أغلب السواريه والفلسطينيه أنجس من اليهود وأخبث منهم… وهذا المقطع مثال بسيط

[ عدد التعليقات: 8137 ] نشر منذ 20 دقيقة

بعض الوافدين تمادو عندنا ردوهم بلادهم عشان يعرفون كرمنا☺😁

[ عدد التعليقات: 9164 ] نشر منذ 20 دقيقة

يعــزيزتي ناقده و متابعه ❣️.
.
إي والله هــذا القــهررر وربــــــي … السـواريه والفلسطينين واليمنيين .🗑🗑🗑.
.
ما خَلــــــق ربــي أنــــــذَل وأقــــــذَر وأجبَــــــــن مِنــــهم عســى الله ياخِــذهــم .😠😡😠.

[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 20 دقيقة

انت يا فلسطيزي ويا سوري السعودييين تاج روسكم و لولا الله ثم السعوديه كنتم تخدموا زبالين لليهود… الواجب تقبلوا رجول كفلاكم وتحترموا ابن البلد الي اكرمكم…

[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 16 دقيقة

والله قهر … ما بقي غير هالعامل السوري القذر يتطاول على امهاتكم ويحقق معها اذا عندها تصريح… البلى في ابن البلد الي ما دعس على رقبتك وعطاك قدر البنقالي

[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 15 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ،⬇️⬇️⬇️

نُفيت و استوطن الأغراب في بلدي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦💔💔💔

وسرقوا كلّ أشيائي و أملاكي 💔💔💔🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾🇸🇾

عاثوا فسادًا بأرضي وحطَّموا بَلَدي 💔💔💔⬅️🇱🇧🇪🇬🇸🇾🇮🇳🇲🇦🇧🇩🇳🇬🇾🇪🇨🇲🇵🇰➡️

ممزق أنا ؛ لا مال ولا أهل ولا وطن 💔💔💔🇸🇦🇸🇦🇸🇦

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 5913 ] نشر منذ 12 دقيقة

لانه جبان فينفخ نفسه على العجوز بالصوت والصراخ حتى في بلده الضحايا أطفال ونساء وشيوخ

[ عدد التعليقات: 9164 ] نشر منذ 10 دقائق

يكفــــي إنـــــهم باعــــــوا بَلَـــدهــــم وِجـــونا وِغَثــــونا حســبي الله عــــلاهــــم جـــرذان ألَبـــــر .🐭🐭🐭.
.
والله إن جـــــــــــرذان ألَبـــــــــــــر أبــــــــرَك مِنــــــــــــهم .😠😠😠😠.

[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 9 دقائق

يا صدى ثبتوا هذا الخبر على الشريط العلوي .. فالتعريف بحقيقة الأجانب وقذارتهم واجب وطني

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