بالفيديو والصور.. سيدة تجري عملية جراحية في المخ وهي تعزف المزمار

واشنطن(صدى):

في حالة غريبة من نوعها ، خضعت إمرأة أمريكية تٌدعى ” آنا هنري ” لعملية جراحية معقدة في المخ ، وهي بكامل وعيها وتعزف على المزمار .

وكشفت وسائل إعلام أمريكية ، أن آنا هنري لاعبة مزمار محترفة، وتعاني من حالة وراثية، تسبب هزات اليدين، والتي ازدادت مؤخرًا، مما أثر على عزفها، حيث قررت إجراء العملية للتغلب على ذلك.

وأجرى الأطباء عملية تحفيز عميق لدماغ هنري، وتشمل زراعة الأقطاب الكهربائية، للحد من الهزات ، ولاختبار ما إذا كانت الأقطاب تعمل، كان عليها أن تبقى مستيقظةً وتعزف على المزمار.