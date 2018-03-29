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الإدارة العامة للتعليم تعلن وظائف شاغرة في المدينة المنورة

الإدارة العامة للتعليم تعلن وظائف شاغرة في المدينة المنورة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة بمسمى “ سائق ” ، لحملة الشهادة الثانوية فما دونها.

جاء ذلك وفقاً للشروط التالية:
-أن لا يقل العمر عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة مع القدرة على القيام بمهام العمل.
– أن يكون من سكان داخل المدينة المنورة مع إحضار ما يثبت السكن.
– أن يحمل (رخصة قيادة عمومي) سارية المفعول.
– أن يجيد القراءة والكتابة.
– أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة.
– أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك.
– إرفاق ما يثبت الخبرات السابقة.
– أن لا يكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات.
– أن لا يكون للمتقدم أي سوابق لدى الجهات الأمنية.
– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للإدارة(هنــــــــــــا).

 


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