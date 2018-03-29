الإدارة العامة للتعليم تعلن وظائف شاغرة في المدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة بمسمى “ سائق ” ، لحملة الشهادة الثانوية فما دونها.

جاء ذلك وفقاً للشروط التالية:

-أن لا يقل العمر عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة مع القدرة على القيام بمهام العمل.

– أن يكون من سكان داخل المدينة المنورة مع إحضار ما يثبت السكن.

– أن يحمل (رخصة قيادة عمومي) سارية المفعول.

– أن يجيد القراءة والكتابة.

– أن لا يزيد المؤهل الدراسي عن الثانوية العامة.

– أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك.

– إرفاق ما يثبت الخبرات السابقة.

– أن لا يكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات.

– أن لا يكون للمتقدم أي سوابق لدى الجهات الأمنية.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للإدارة(هنــــــــــــا).