سيدة ترتكب خطأ يؤدي لسقوط سيارتها في حوض سباحة

فلوريدا(صدى):

ارتكبت سيدة خطأ فادح ، أدى إلى سقوط سيارتها في حوض السباحة أثناء وجود زوجها وابنتها في داخلها .

وبدأت القصة ؛ أثناء استعداد المرأة للذهاب في رحلة تسوق مع عائلتها في مقاطعة أوكالوزا ، بولاية فلوريدا ، حينما أدركت أنها نسيت المال في المنزل ، إلا أنها بمجرد عودتها إلى المنزل لإحضار النقود ، لم تستخدم المكبح اليدوي في السيارة .

وتسبب هذا الخطأ ؛ في انزلاق السيارة إلى الخلف لتسقط في حوض السباحة ، حيث كان زوجها وابنتيها في الداخل ، وبالرغم من ذلك لم تقع أي إصابات .