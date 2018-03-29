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سيدة ترتكب خطأ يؤدي لسقوط سيارتها في حوض سباحة

سيدة ترتكب خطأ يؤدي لسقوط سيارتها في حوض سباحة
فلوريدا(صدى):

ارتكبت سيدة خطأ فادح ، أدى إلى سقوط سيارتها في حوض السباحة أثناء وجود زوجها وابنتها في داخلها .

وبدأت القصة ؛ أثناء استعداد المرأة للذهاب في رحلة تسوق مع عائلتها في مقاطعة أوكالوزا ، بولاية فلوريدا ، حينما أدركت أنها نسيت المال في المنزل ، إلا أنها بمجرد عودتها إلى المنزل لإحضار النقود ، لم تستخدم المكبح اليدوي في السيارة .

وتسبب هذا الخطأ ؛ في انزلاق السيارة إلى الخلف لتسقط في حوض السباحة ، حيث كان زوجها وابنتيها في الداخل ، وبالرغم من ذلك لم تقع أي إصابات .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44731 ] نشر منذ 1 ساعة

مكثرين من مرق الخنزير ,, يكرم القارئ ,,

[ عدد التعليقات: 9165 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههه. حَمــــــــــــام ألهـــــــــــــنا .😂😅😁😅.

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