سيدة ترتكب خطأ يؤدي لسقوط سيارتها في حوض سباحة
ارتكبت سيدة خطأ فادح ، أدى إلى سقوط سيارتها في حوض السباحة أثناء وجود زوجها وابنتها في داخلها .
وبدأت القصة ؛ أثناء استعداد المرأة للذهاب في رحلة تسوق مع عائلتها في مقاطعة أوكالوزا ، بولاية فلوريدا ، حينما أدركت أنها نسيت المال في المنزل ، إلا أنها بمجرد عودتها إلى المنزل لإحضار النقود ، لم تستخدم المكبح اليدوي في السيارة .
وتسبب هذا الخطأ ؛ في انزلاق السيارة إلى الخلف لتسقط في حوض السباحة ، حيث كان زوجها وابنتيها في الداخل ، وبالرغم من ذلك لم تقع أي إصابات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44731 ] نشر منذ 1 ساعة
مكثرين من مرق الخنزير ,, يكرم القارئ ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9165 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه. حَمــــــــــــام ألهـــــــــــــنا .😂😅😁😅.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3961 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه بس مالبسوها مايوه 😂😂😂