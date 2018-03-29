شاهد.. شاب يهدي تخرجه لوالده ولجموع المرابطين

علي القحطاني (صدى):

اعتذر عبدالله الزهراني، مرابط على الحد الجنوبي عن دعوة ابنه وليد، لحضور حفل تخرجه، مفضلا تلبية نداء الوطن، ما دفع ابنه لرفع لوحة يهدي فيها تخرجه لوالده ومن معه من المرابطين.

وكانت اللوحة التي رفعها الابن أثارت إعجاب الحضور في حفل تخرج طلاب جامعة الملك خالد أمس الأربعاء، والمقام بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، متضمنة دعوة الأب المرابط ضمن أفراد القوات المسلحة، لحضور الحفل، إلا أنه اعتذر بسبب المرابطة.

وأوضح الابن أنه تلقى اتصالًا من والده من الخطوط الأمامية، بأنه كان يتمنى أن يكون معه، معتذرًا عن عدم الحضور ومشاركته فرحته، لأنه في مھمة وطنیة غالیة، وموصیاً إياه بخدمة الوطن والتضحیة من أجله، وأنه يهدي تخرجه لوالده ولزملائه المرابطين.